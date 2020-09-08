تعليم البرلمان: أي مدرسة سيأتي منها شكوى سيتم تحويلها إلى الإشراف المالي والإداري .. فيديو

قال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن ، إن المنظومة التعليمية والوسائل التي استخدمها وزير التربية والتعليم لحماية أبنائنا كانت جيدة جدا في ظل أزمة فيروس كورونا .





وأضاف محمد الكومي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، أن وزارة التربية والتعليم لها رؤية بخصوص تقسيم الطلاب مؤكدا على أن الخطة التي قامت بوضعها الوزارة جيدة جدا لحماية أبنائنا .





، أن رؤية ومعايير ونظام تسير عليه الدولة الان في المنظومة التعليمية ويتم تطبيقها بكل قوة . وأوضح محمد الكومي أنعليه





وتابع : أن مصاريف المدارس ملعنة ويمكن لجميع أولياء الأمور معرفة المصاريف الخاصة بمدارس أولادهم .





واستكمل : أن جميع المدارس ليست فوق القانون مؤكدا على ان اى مدرسة سيأتي منها شكوى سيتم تحويلها الى الاشراف المالي والاداري .



