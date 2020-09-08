اللي هيجيب 80% هيدخل طب.. وزير التعليم يوضح الحقيقة.. فيديو

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، على ما تم تداوله اليوم، بأن الطالب فى النظام الجديد إذا حصل على مجموع 80% سيدخل كلية الطب أو الهندسة.





وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الوزارة لا تهتم بالأرقام، وما ذُكر بـ أن الطالب الحاصل على 80% سيدخل طب كان كمثال.





ولفت وزير التعليم إلى أن النظام الجديد من الممكن أن يحصل الأول على 80% مثلا، ففى هذه الحالة سيدخل كلية الطب، أو الهندسة أو كليات القمة بشكل عام.





وأوضح أن الطالب إذا خاض الامتحان للمرة الأولى ولم يحقق هدفه يكون له الحق فى دخول الامتحان مرة أخرى.



