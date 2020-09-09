350 مليون جنيه حصيلة مقدمات حجز شقق الإعلان الـ 13 لمحدودي الدخل.. تفاصيل

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد الحاجزين الذين تقدموا لحجز شقق الإعلان الـ 13 لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بلغ نحو 36.6 ألف مواطن اشتروا كراسات الشروط.





وأوضحت "عبدالحميد" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن نحو 25 منهم قاموا بسداد مقدمات الحجز التى تبلغ 14 ألف جنيه للشقق المطروحة ضمن الإعلان بقيمة إجمالية تتجاوز 350 مليون جنيه.





وتابعت "الرئيس التنفيذي للصندوق"، أن الوحدات المتاحة فى عدة محافظات، وبعض المناطق تجاوز العدد المتقدم لها عدد الوحدات المتوفرة، وسيتم ترتيب الأولويات وإعلانها عبر الصندوق قريبًا.





اقرأ أيضًا :





يذكر أن الإعلان الثالث عشر تضمن طرح شقق سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).





وذلك بالمناطق التالية (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.