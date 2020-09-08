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التعليم: استخدام أمثل للقنوات التعليمية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بوضع حلول لجميع الطلاب بشأن منصات التعليم الجديد، موضحًا أن هناك طلاب لا تمتلك انترنت و البعض الأخر يمتلك انترنت، وطلاب يمتلكون اجهزة والبعض الأخر لا يمتلكون.

وأضاف وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع علىى قناة دي إم سي، أنه سيكون هناك استخدام أمثل للقنوات التعليمية وتم وضع جدول به ما يقرب من 11 منصة للسنوات الدراسية المختلفة، وكل طالب سيعرف موقفه.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بالتعليم، ويتابع كل ما يتم فى المنظومة التعليمية.

وأوضح أن المنصات الرقمية تحتاج إلى مجهود كبير، والوزارة حاولت عمل نموذج اقتصادي لتحسين البنية التحتية للمدارس دون عبء على الموازنة العامة للدولة.

وتابع: الوزارة ستقوم بتقديم منصات للطلاب اختياري، وسكون بمبالغ صغيرة تصل لـ اقل من ربع الذى كان يدفعه ولى الأمر فى الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن، مصر بها 60 ألف مدرسة، والدولة لديها فكرة تسعى لتنفيذها من أجل الطلاب.

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