محافظ أسيوط: إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول دون شكاوى

أغلقت كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 636 لجنة فرعية أبوابها في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط دون أي خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".









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وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تابع انتظام العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منذ فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت ثم تفقد عددا من اللجان الانتخابية بحي شرق ومركز أبوتيج للاطمئنان على سير عملية التصويت فضلًا عن المتابعة المستمرة على مدار اليوم والتي مرت دون تلقي أي شكاوى. مشيرًا إلى غلق جميع اللجان في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصوتهم، لافتًا إلى إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.









ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بتكثيف حملات تطهير وتعقيم محيط بعض مقرات ولجان الانتخابات حرصًا على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية بتلك الأماكن تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيرًا إلى تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بعض المقرات الانتخابية واللجان بمدارس مركز القوصية للتأكد من سير العملية الانتخابية وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم وتوافر الكحول والكمامات، مؤكدًا على توفير كافة احتياجات اللجان من مراوح و كولديرات مياه باردة وبوابات التعقيم والمظلات كمكان لانتظار الناخبين لمنع التزاحم وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب. لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري.









وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في جولة الاعادة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطى الذى يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.







