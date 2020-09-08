محافظ مطروح: 282 مخالفة مباني في فترة حظر كورونا.. 15 ألف طلب تقنين

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أخر التطورات في ملف مخالفات البناء ، مؤكدا أن الدولة عازمة على التعامل الفوري لهذا الملف.





وأضاف محافظ مطروح، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، أن ملف الإزالات لجميع المخالفات في محافظات مصر التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية، تم تنسيق كامل ومتكامل مع أجهزة الأمن ومديريات الأمن بكافة أفرعها، ورؤساء المدن بالمحافظة لإزالة جميع المخالفات بمحافظة مطروح.

وتابع أنه منذ بداية الحظر بسبب جائحة كورونا وحتى الآن ظهر حوالى 282 مخالفة مباني بإجمالى مساحة يتجاوز الـ 940 ألف متر مربع على أرض الدولة، وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% وهى فى مهدها أى وقت بناءها.





وأكمل : "كان هناك أكثر من 13 مخالفة مباني على الأراضي الزراعية بمحافظة مطروح بإجمالي مساحة 3087 فدانا وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% مشيرًا إلى أن المخالفات التي كانت في السابق بشكل تراكمي تسير فى موجاتها الطبيعية ويتم إزالة جميع المخالفات السابقة كلا في موعده بشكل منتظم وطبيعي.





وأوضح أن هناك أكثر من 15 ألف طلب تقنين تم تقديمه للمحافظة وتم قبولهم جميعًا.























