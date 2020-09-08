AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ مطروح: 282 مخالفة مباني في فترة حظر كورونا.. 15 ألف طلب تقنين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:59 م
إزالة
إزالة
Advertisements
عادل نصار
كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن أخر التطورات في ملف مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة عازمة على التعامل الفوري لهذا الملف.

وأضاف محافظ مطروح، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، أن ملف الإزالات لجميع المخالفات في محافظات مصر التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لتوجيهات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية، تم تنسيق كامل ومتكامل مع أجهزة الأمن ومديريات الأمن بكافة أفرعها، ورؤساء المدن بالمحافظة لإزالة جميع المخالفات بمحافظة مطروح.
 
وتابع أنه منذ بداية الحظر بسبب جائحة كورونا وحتى الآن ظهر حوالى 282 مخالفة مباني بإجمالى مساحة يتجاوز الـ 940 ألف متر مربع على أرض الدولة، وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% وهى فى مهدها أى وقت بناءها.

وأكمل : "كان هناك أكثر من 13 مخالفة مباني على الأراضي الزراعية بمحافظة مطروح بإجمالي مساحة 3087 فدانا وتم إزالتها بالكامل بنسبة 100% مشيرًا إلى أن المخالفات التي كانت في السابق بشكل تراكمي تسير فى موجاتها الطبيعية ويتم إزالة جميع المخالفات السابقة كلا في موعده بشكل  منتظم وطبيعي.

وأوضح أن هناك أكثر من 15 ألف طلب تقنين تم تقديمه للمحافظة وتم قبولهم جميعًا.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات على مساحة 3 آلاف فدان زراعي و810 آلاف متر مبانى بمطروح

لفرض هيبة الدولة.. نائب محافظ مطروح تقود حملة على المباني المخالفة

إزالة 439 حالة تعدي على الأراضى الزراعية في الشرقية

لو مش هقدر أزيل همشى.. محافظ البحر الأحمر: مليون و324 ألف متر إجمالى مخالفات البناء

محافظ الإسكندرية : إزالة أي شيء يحجب رؤية البحر.. فيديو

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: أتوقع إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للتصالح خلال المدة المحددة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها

الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز

عاجل.. ترامب يستضيف التوقيع على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في هذا الموعد

بعد الاستقرار على رحيله.. أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد مع المقاولون العرب

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين أعلنتا زواجهما مثليًا .. ومصدر أمني يرجح: حسابات وهمية

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية