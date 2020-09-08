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أخبار العالم

تستمر عدة أيام.. تفاصيل زيارة وزير الدفاع البريطاني لسلطنة عمان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:30 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ميس رضا
في إطار دورها المستمر لتعزيز دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، استقبل بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العُمانى، اليوم الثلاثاء، "بن والس" وزير الدفاع البريطاني الذى يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عُمان تستغرق عدة أيام.


وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، في سياق الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي واتفاقية الدفاع المشترك.


وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية دعم كافة الجهود السلمية لتوثيق التعاون والتفاهم بما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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