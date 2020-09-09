مطور عقارى: تجاوزنا تداعيات كورونا السلبية والقطاع الأقل تأثر بالأزمة

أكد المهندس جرجس يوسف مطور عقاري، على أن الاستثمار العقاري سيظل الأفضل والأكثر جذبا فى مصر.





وأوضح يوسف ل"صدى البلد" أن القطاع نجح فى تجاوز تداعيات أزمة كورونا وكان أقل القطاعات تأثرا بالأزمة، لافتا إلى توقعات بطفرة عقارية خلال الفترة القادمة لتعويض شهور أزمة كورونا.





وشدد على أن السوق العقاري المصري صار من أكبر الأسواق العالمية نظرا لارتفاع حجم الطلب بالسوق بالتزامن مع الزيادة السكانية الكبيرة.





وتابع أن السوق العقاري في مصر يحتاج لقرابة من 2 - 3 ملايين وحدة سكنية سنويا بمختلف شرائحها لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة، وفئة الشباب تتراوح من 16 - 20 مليون من إجمالي تعداد السكان وهم يمثلون كتلة طلب كبيرة بالسوق.