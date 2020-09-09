توفير ماكينات الصراف الآلى مطلب أهالى مدينة منشأة البكارى بالهرم

ناشد المواطن هاني الدالي من أهالى مدينة منشأة البكاري بالهرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، توفير ماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين .





ويقول فى رسالته : نعاني كل المعاناة لعدم وجود آي ماكينة ATM لأي بنك في المدينة بأكملها علمًا بأننا نحتاج حوالي ربع ساعة ركوب مواصلات للوصول إلى أقرب ماكينة صرف أموال بالمريوطية فيصل





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



