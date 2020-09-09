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بين الناس

توفير ماكينات الصراف الآلى مطلب أهالى مدينة منشأة البكارى بالهرم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن هاني الدالي من أهالى مدينة منشأة البكاري بالهرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، توفير ماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين .

ويقول فى رسالته : نعاني كل المعاناة لعدم وجود آي ماكينة ATM لأي بنك في المدينة بأكملها علمًا بأننا نحتاج حوالي ربع ساعة ركوب مواصلات للوصول إلى أقرب ماكينة صرف أموال بالمريوطية فيصل

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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