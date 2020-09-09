إعلام القاهرة تعلن موعد اختبارات قسم الإذاعة والتلفزيون

قررت بكلية الإعلام جامعة القاهرة بعقد اختبارات القبول بقسم الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ سبتمبر وذلك من الساعة العاشرة حتي الثانية ظهرًا .
ويرصد لكم موقع صدي البلد أهم الاختبارات للقبول بقسم الإذاعة والتلفزيون
1- استمارة الرغبات مستوفاه البيانات
2- إيصال سداد رسوم الاختبار
3- صورة شخصية ( كارت 10*15 )
أما بالنسبة لسداد الرسوم فيأتي عن طريق الرابط التالي www.ckes.cu.edu.dg
وأضافة أسم المستخدم وكلمة المرور، ويتم اختيار خدمات الكلية واستكمال بيانات الخدمة
الفئة : خدمة الامتحان الشفوي للقبول
الخدمة : قسم إذاعة والتليفزيون
نوع الخدمة : امتحان شفوي بقسم الإذاعة والتلفزيون
استكمال البيانات الشخصية : الاسم - الرقم القومي - رقم الموبايل
يتم ارسال كود خدمة فوري على رقم الموبايل المسجل