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تعليم

إعلام القاهرة تعلن موعد اختبارات قسم الإذاعة والتلفزيون

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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احمد علام

قررت بكلية الإعلام جامعة القاهرة بعقد اختبارات القبول بقسم الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ سبتمبر وذلك من الساعة العاشرة حتي الثانية ظهرًا .

ويرصد لكم موقع صدي البلد أهم الاختبارات للقبول بقسم الإذاعة والتلفزيون

1- استمارة الرغبات مستوفاه البيانات
2- إيصال سداد رسوم الاختبار
3- صورة شخصية ( كارت 10*15 )

أما بالنسبة لسداد الرسوم فيأتي عن طريق الرابط التالي www.ckes.cu.edu.dg

وأضافة أسم المستخدم وكلمة المرور، ويتم اختيار خدمات الكلية واستكمال بيانات الخدمة

الفئة : خدمة الامتحان الشفوي للقبول

الخدمة : قسم إذاعة والتليفزيون 

اقرا ايضا : 


نوع الخدمة : امتحان شفوي بقسم الإذاعة والتلفزيون

استكمال البيانات الشخصية : الاسم - الرقم القومي - رقم الموبايل

يتم ارسال كود خدمة فوري على رقم الموبايل المسجل
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