إعلام القاهرة تعلن موعد اختبارات قسم الإذاعة والتلفزيون

أخبار جامعة القاهرة.. فتح باب التحويلات بجميع الكليات 9 أغسطس.. عقد اختبارات القدرات 8 أغسطس.. وصدى البلد ينشر كل ما تريد معرفته عن نظام الالتحاق بكليات التربية الرياضية