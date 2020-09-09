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تعليم

تعرف على الإجراءات التى يتم اتباعها أثناء الكشف الطبى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

اعلنت جامعة القاهرة ، عن الاجراءات التى يجب على ‎ الطلاب المستجدين بجميع الكليات اتباعها اثناء الكشف الطبى. ‎1- يتم الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة ‎بجامعة القاهرة. 

‎2- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومى) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة 

‎3-يجب على الطلاب ارتداء الكمامات اثناء الكشف الطبى 

‎4- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى. 

‎5- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية. 

‎6-:يجب على جميع الطلاب احضار الاوراق التالية 

‎- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.

‎- إحضار أصل و 2 صورة من ايصال سداد فوري. 

‎- يجب احضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.

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