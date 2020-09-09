تعرف على الإجراءات التى يتم اتباعها أثناء الكشف الطبى

اعلنت جامعة القاهرة ، عن الاجراءات التى يجب على الطلاب المستجدين بجميع الكليات اتباعها اثناء الكشف الطبى. 1- يتم الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة بجامعة القاهرة.
2- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومى) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة
3-يجب على الطلاب ارتداء الكمامات اثناء الكشف الطبى
4- ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى.
5- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.
6-:يجب على جميع الطلاب احضار الاوراق التالية
- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.
- إحضار أصل و 2 صورة من ايصال سداد فوري.
- يجب احضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.