فيديو تشويقى جديد لـ نيسان Z بروتو.. شاهد

نشرت شركة نيسان لصناعة السيارات اليابانية مقطع فيديو تشويقي جديد للسيارة Z بروتو، الجديدة والتي أعلنت الشركة من قبل موعد طرحها فى 15 سبتمبر .





ويظهر مقطع الفيديو التشويقي الذي نشرته نيسان راحة يد السائق فوق ناقل الحركة في السيارة، ولكن لم نرى اى تفاصيل داخلية للمقصورة الخاصة بالسيارة Z بروتو ، وهذا متعمد من قبل الشركة .





ولكن محبى العلامة التجارية نيسان ، قاموا بالتدقيق فى الفيديو ، حتى شاهدوا جزءً صغيرًا مما يُشبه ناقل الحركة اليدوي ، ولكن ربما تكون هذه هي طريقة نيسان في التأكيد أن Z الجديدة ستمتلك ناقل حركة يدوي بشكل اختياري .





وتؤكد التقارير ان السيارة نيسان Z بروتو القادمة ، ستكون سيارة اختبارية قريبة من الإنتاج للتمهيد للجيل التالي من السيارة الرياضية، وتستند على نسخة محدثة بشكل كبير من قاعدة عجلات 370Z .





وتستمد السيارة نيسان Z بروتو قوتها من محرك الشركة V6 مزدوج التوربو سعة 3 لتر، والذي يولد قوة 400 حصان في سيارتي إنفينيتي Q50 وQ60 ريد سبورت 400 .





والجدير بالذكر ان بعض التقارير تؤكد طرح السيارة نيسان Z بروتو في الأسواق في عام 2021، وتدعي تقارير أخرى أنها ستنطلق في أواخر عام 2022.