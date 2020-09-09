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سيارات

خدمات متطورة جديدة يقدمها نادي الشارقة للسيارات لعملائه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعمل نادى الشارقة للسيارات الكلاسيكية منذ نشأته على الارتقاء بثقافة السيارات القديمة والكلاسيكية وهواية اقتنائها منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا .


بالإضافة الى تفعيل استراتيجيات تعزيز وترسيخ مكانة إمارة الشارقة في مجال هواية السيارات القديمة والكلاسيكية على المستوى المحلى والعالمى ووضعها لتصبح احدى منابر نشر ثقافة السيارات الكلاسيكية المؤثرة على مستوى العالم .


ولذلك فان نادى الشارقة للسيارات الكلاسيكية قد اعلن عن تطوير بعض الخدمات الحالية المقدمة لاعضائه .


وقال على هامش هذا الحدث الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس الإدارة إن النادي الذي يعمل تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي يقدم لأعضائه "1600 عضو فاعل" عددا من الخدمات من أهمها خدمات تسجيل السيارات والفحص الفني والصيانة الفنية وخدمات التأمين المخفضة حصريا لأعضاء النادي إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والملتقيات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بهواية السيارات القديمة.


وأضاف ان مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات يعمل على تطوير بعض الخدمات الحالية وزيادة المقدم منها للأعضاء بما يرتقي بمعايير إسعادهم ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعداد مشروع لمزادات بيع السيارات القديمة وتسويقها داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع الهيئات الرائدة في تنظيم المزادات داخل الدولة وخارجها بما يحقق منفعة هواة السيارات القديمة ويساعد في اتساع قاعدة الهواة على مستوى إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بصورة عامة .


وأشار الى أنه يتم في الوقت الحالي دراسة زيادة قنوات الاتصال والتواصل مع المتعاملين في النادي بما يعزز القدرة في التعرف على الآراء والمقترحات والملاحظات التي تدعم تطوير العمليات والخدمات المقدمة في النادي وذلك بالتركيز على قنوات التواصل الذكية وأهمها على الإطلاق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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