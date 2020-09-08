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أخبار البلد

الوضع صعب للغاية.. صحفي سوداني يوضح حجم خسائر الفيضانات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:43 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
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أمينة الدسوقى

قال الصحفي المثنى عبدالقادر الفحل رئيس القسم الدولي بصحيفة الانتباهة السودانية، الأضرار التى أصابت مناطق متعددة في السودان بفعل كارثة الفيضانات خلفت أوضاعا مأساوية في 7 ولايات هي (العاصمة الخرطوم، ولاية الجزيرة، ولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، ولاية سنار،ولاية النيل الابيض، ولاية شمال دارفور ).


وتابع عبد القادر خلال تصريح لصدي البلد إن عدد المناطق المتضررة 73 منطقة يتراوح الضرر فيها من تهدّم جزئي للمنازل (التقديرات: 7674 منزلا) إلى التهدّم الكلي (التقديرات: 8649 منزلا) أما عدد الأسر المتأثرة حسب الحصر الحالي هو 16323 أسرة وهو ما جعل الحكومة الانتقالية تعلن حالة الطوارئ في البلاد لمجابهة هذه الكارثة.



وأضاف عبد القادر أن مواطني السودان الآن في وضع صعب للغاية حيث لاتزال العائلات السودانية متضررة بفعل الأوضاع الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 حتى جاءت كارثة الفيضانات.


وأشار إلى أن الدول العربية في مقدمتها الشقيقة مصر والسعودية والإمارات قدمت معونات ضخمة للشعب السوداني لتلافي الوضع، قائلا :" لايزال السودانيون بحاجة إلى دعم فني خاصة من خلال الرعاية الصحية، فجميع المتضررين سيكونون بحاجة الى رعاية طبية وأدوية لمجابهة فترة ما بعد الفيضان التى تنتشر فيها الأمراض المصاحبة لهذه كالملاريا و الكوليرا هذا بجانب الإصحاح البيئي".


وأوضح الصحفي السوداني أنه :" من المعروف أن الأغلبية العظمى من الشعب تلجأ للعلاج في الشقيقة مصر، وبالتالي سيكون من المناسب تقديم الدعم المصري الطبي لأشقائهم السودانيين في هذه المحنة".

الوضع صعب للغاية.. صحفي سوداني يوضح حجم خسائر الفيضانات
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