محافظ أسيوط: إقبال من المواطنين على التصالح.. والرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة بدأت في تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء .





وأضاف عصام سعد في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تصدى إلى ملف مخالفات البناء الممتدة لسنوات طويلة، والتصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن المصري .





وتابع عصام سعد :" هناك إقبال من المواطنين على التصالح وهناك حالة من الارتياح لدى الرأي العام تجاه التصالح في مخالفات البناء ".





واكمل عصام سعد:" إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات والمجالات كثيرة ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين وضع القرى ".





ولفت عصام سعد:" قانون التصالح في مخالفات البناء استهدف مخالفات البناء وهناك مسؤولية على الأجهزة التنفيذية في تطبيق قانون التصالح وتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح والاستفادة المنشودة ".



