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محافظ أسيوط: إقبال من المواطنين على التصالح.. والرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
محافظ اسيوط
محافظ اسيوط
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هاني حسين
قال  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة بدأت في تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء .

وأضاف   عصام سعد  في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي تصدى إلى ملف مخالفات البناء الممتدة لسنوات طويلة، والتصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن المصري .

 وتابع عصام سعد :" هناك إقبال من المواطنين على التصالح وهناك حالة من الارتياح لدى الرأي العام تجاه التصالح في مخالفات البناء ".

واكمل عصام سعد:"  إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات والمجالات كثيرة ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين وضع القرى  ".

 ولفت عصام سعد:"  قانون التصالح في مخالفات البناء استهدف مخالفات البناء  وهناك مسؤولية على الأجهزة التنفيذية في تطبيق قانون التصالح وتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح والاستفادة المنشودة ".

وتاابع عصام سعد:"   على مدار سنوات طويلة تم بناء وعقارات كثيرة بالمخالفة إلى قانون البناء وبدون تراخيص من الجهات التنفيذية".
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