عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تحاول استغلال جورج فلويد لتحسين صورتها في سد النهضة.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ، إن إثيوبيا تريد ان تنتقل من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة قالت انها مدينة في مفاوضات سد النهضة .





وأضاف عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك الكثير في الولايات المتحدة كانوا يتصورون سابقا ان هناك نوع من الاستقواء المصري علي اثيوبيا .





عبد المنعم سعيد ، أن إثيوبيا تحاول ان تلجأ الى ضغوط سياسية للخروج عن سياق الموضوع من خلال خلق نقاط خلافية مع أمريكا . وأوضحإثيوبياالىأمريكا





وتابع : أن إثيوبيا تعمل على ترسيخ فكرة أن إثيوبيا دولة فقيرة بسبب أن مصر تأخذ المياه الخاصة بها وهذا غير صحيح .



