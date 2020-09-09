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عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تحاول استغلال جورج فلويد لتحسين صورتها في سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ، إن إثيوبيا تريد ان تنتقل من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة قالت انها مدينة في مفاوضات سد النهضة .

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هناك الكثير في الولايات المتحدة كانوا يتصورون سابقا ان هناك نوع من الاستقواء المصري علي اثيوبيا .

وأوضح عبد المنعم سعيد ، أن إثيوبيا تحاول ان تلجأ الى ضغوط سياسية للخروج عن سياق الموضوع من خلال خلق نقاط خلافية مع أمريكا .

وتابع : أن إثيوبيا تعمل على ترسيخ فكرة أن إثيوبيا دولة فقيرة بسبب أن مصر تأخذ المياه الخاصة بها وهذا غير صحيح .

واستكمل : أن مصر لم تمنع علي اثيوبيا اى مياه مؤكدا على أن إثيوبيا تحاول استغلال حادثة "جورج فلويد" لتحسين صورتها في ملف سد النهضة.
 
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