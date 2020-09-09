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منوعات

بلا رحمة.. رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت ويقتلها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:35 ص
رجل يعذب ابنة صديقته
رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت
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شيماء مصطفى
ضرب رجل ابنة صديقته وعذبها حتى الموت قبل أن يتصل بشريكه ليخبرها أن الطفلة لا تستيقظ.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اتهم تيرانس سبيس، 23 عاما، بقتل الطفلة ليلاني إدواردز، 3 سنوات، والتي ماتت متأثرة بجراحها بعد الحادث الذي وقع الجمعة الماضي.

وبحسب الأوراق التي قدمت من المستشفى للمحكمة، فعانت ليلاني من نزيف في غدتها الكظرية وتمزق في الكبد نتيجة الضرب المبرح.

وحسب صحيفة "شيكاغو تريبيون"، كان سبيس، قد تواعد مع أم ليلاني منذ فبراير، وكان يجلس مع الفتاة الصغيرة بمفرده حتى منتصف ليل الجمعة، ليتصل بشريكته بعد ذلك ويخبرها أن ابنتها لا تستيقظ.

اتصلت الأم برقم 911، فيما أبلغها سبيس أنه لن تستطيع التواجد عندما تصل الشرطة.

وتم نقل الطفلة إلى مركز ويست سوبربان الطبي في أوك بارك، ولكن أُعلن عن وفاته يوم السبت.

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به ووجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

فيما قال سبيس إنه الشخص الوحيد الذي كان في المنزل مع ليلاني، لكنه نفى تسببه في إصابات قاتلة.
بلا رحمة.. رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت ويقتلها
بلا رحمة.. رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت ويقتلها
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