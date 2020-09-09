مبروك عطية: السوشيال ميديا تؤذيني ونسعى للإفادة وليس الشهرة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تؤذيني إذا تعاملت مع تصريحاتي بشكل مغلوط.





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر": يتابعني الكثير من المسلمين داخل مصر وخارجها ونحن لسنا مطربين كي نسعى للشهرة والجمهور ولكن نريد الإفادة".





وأوضح، أن المطرب الذي يقول أغنية جيدة يطرب بها الآذان يثري بها الوجدان وليس فيها إسفاف ولا كشف عارية فهذا جيد ولا حرج فيها.





وأكد أن الدين الإسلامي ليس تعويذة وليس فيها ما يُسمى بعلاج القرآن، والله ما خلق الشجر كي نرسم ونكتب عليها ولكن لحكم عظيمة.