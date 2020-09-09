قبل مواجهة سموحة.. أمير مرتضى يكشف تطورات مصابي الزمالك

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن الإصابات المتواجدة في صفوف الفريق بعد تعرض أشرف بن شرقي للإصابة قبل لقاء طلائع الجيش في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري.
وقال أمير مرتضي في تصريحات هاتفية لفضائية الزمالك"،:" فرجاني ساسي إصابة مش قوية وهياخد راحة في الفترة الموقوف فيها".
وتابع:" الجهاز الفني كان معرف اللاعبين الإنذارات اللي عليهم وكنا معرفين ساسي انه هيريح في المقبلة أمام سموحة وبالمرة ينهي الإنذارات بتاعته".
وأتم:" بالنسبة لأشرف بن شرقي عملنا له أشعة على العضلة التامة ومفيهاش حاجة ولكن هنريحه شوية وهيتعامل مع الدكتور وشيكابالا عنه جزع في الرباط وهنتأكد منها بكرة عشان نعرف موقفه ايه".