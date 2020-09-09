تعليم الكبار تكشف خطة القضاء على الأمية قبل عام 2030.. فيديو

قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، إن الهيئة العامة لتعليم الكبار لديها خطة جيدة تستهدف بها القضاء على الأمية قبل عام 2030.





وأضاف " عمري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن القانون الذي نص على إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ هو القانون رقم 8 لسنة 1991 والذى ينص على أن محو الأمية وتعليم الكبار هو واجب وطني .





رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن جميع مؤسسات الدولة يجب عليها المشاركة في القضاء علي الامية وهذا بناء على نص القانون، مضيفا أننا بدأنا في وضع آليات عمل مع الجامعات وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جامعة حتي الان . وأوضحعلى



