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تعليم الكبار تكشف خطة القضاء على الأمية قبل عام 2030.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:52 ص
عاشور أحمد عمري
عاشور أحمد عمري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، إن الهيئة العامة لتعليم الكبار لديها خطة جيدة تستهدف بها القضاء على الأمية قبل عام 2030.

وأضاف "عمري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن القانون الذي نص على إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ هو القانون رقم 8 لسنة 1991 والذى ينص على أن محو الأمية وتعليم الكبار هو واجب وطني .

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن جميع مؤسسات الدولة يجب عليها المشاركة في القضاء علي الامية وهذا بناء على نص القانون، مضيفا أننا بدأنا في وضع آليات عمل مع الجامعات وقمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جامعة حتي الان .

واشار إلى ان رؤساء الجامعات هم من يقومون بتحديد الأعداد، حسب ما يتوافق مع امكانية الجامعة ويتوافق مع نسبة الأمية المحيطة بالجامعة .
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