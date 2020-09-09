مبروك عطية عن مُحرِّف تصريحاته: لا سلمت يمينك ولا شمالك.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إننا كل يوم لابد من التعلّم من المواقف والمشكلات التي تحدث لنا.





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحياة الخالية من المشكلات في الجنة فقط، وإنما في الدنيا لابد من المشكلات وهناك فرق بين المشكلة اللذيذة والمشكلة السخيفة.





وتابع: بعد مشكلة الحلقة الماضية بسبب تحريف تصريحاته عن هدم المساجد من القنوات المأجورة، كتبت دعاءً عن الشخص الذي حرّف تصريحاتي وقلت: "لا سلمت يمينك ولا سلمت شمالك".





وأكد أن الله لعن مُثيري الفتنة وقال في كتابه العزيز: "لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ"، منوها أنه لا يليق بالمسلم أن يثير الفتنة ويختلق الأكاذيب.