خالد مهدي: لم يتصل بي أحد لتوبيخي بعد عقوبتي

قال خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول الإنتاج الحربي، إنه لم يتجاوز في حق أي طرف من أطراف المنظومة الرياضية.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة: ولم أتجاوز على التحكيم واللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أن قيم ومبادئ الإنتاج الحربي لا يجوز الخروج عنها.





وطالب مهدي، بتغيير لفظ "التوبيخ" ، من لائحة لجنة الانضباط ، والتي تمت معاقبته بها في قرارات اللجنة أمس.





وقال مهدي ، إن سيد عبدالحفيظ أول مسئول في الدوري تمت معاقبته بالتوبيخ.



