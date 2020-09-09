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رياضة

خالد مهدي: لم يتصل بي أحد لتوبيخي بعد عقوبتي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
خالد مهدي
خالد مهدي
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عمرو ابوبكر
قال خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول الإنتاج الحربي، إنه لم يتجاوز في حق أي طرف من أطراف المنظومة الرياضية. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة: ولم أتجاوز على التحكيم واللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أن قيم ومبادئ الإنتاج الحربي لا يجوز الخروج عنها.

وطالب مهدي، بتغيير لفظ "التوبيخ"، من لائحة لجنة الانضباط، والتي تمت معاقبته بها في قرارات اللجنة أمس.

وقال مهدي، إن سيد عبدالحفيظ أول مسئول في الدوري تمت معاقبته بالتوبيخ. 

وأكمل: لم يتصل بي أي مسؤول في الجبلاية عشان التوبيخ ثم دخل خالد مهدي والإعلامي إبراهيم فايق في نوبة ضحك.
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