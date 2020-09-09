بسبب الملح.. رجل ينفصل عن زوجته بعد شهرين من زفافهما

انفصل "جاك" البالغ من العمر 22 عاما، عن زوجته ، البالغة من العمر 20 عاما؛ لسبب ، كان الأغرب- على حد وصف والدة الزوجة المصدومة-.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الزوج قرر بعد شهرين من الزواج، أن ينفصل عن زوجته ، فسألته والدتها عن الأسباب التي يمكن ان يختار طريق الانفصال بسببها؛ فكان رده غريبًا للغاية .





وقال جاك ، لوالدة زوجته ، إنها تضع الملح بكميات كبيرة في الطعام مما يشعره بالعطش دائما ولا يتمتع بالمذاق الذي تعود عليه في الطعام و حاول أن يلفت نظرها لتلك المشكلة منذ أول أسبوع بالزواج .



