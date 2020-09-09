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منوعات

بسبب الملح.. رجل ينفصل عن زوجته بعد شهرين من زفافهما

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
انفصل "جاك" البالغ من العمر 22 عاما، عن زوجته، البالغة من العمر 20 عاما؛ لسبب، كان الأغرب- على حد وصف والدة الزوجة المصدومة-. 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الزوج قرر بعد شهرين من الزواج، أن ينفصل عن زوجته، فسألته والدتها عن الأسباب التي يمكن ان يختار طريق الانفصال بسببها؛ فكان رده غريبًا للغاية . 

وقال جاك، لوالدة زوجته، إنها تضع الملح بكميات كبيرة في الطعام مما يشعره بالعطش دائما ولا يتمتع بالمذاق الذي تعود عليه في الطعام و حاول أن يلفت نظرها لتلك المشكلة منذ أول أسبوع بالزواج . 

وأوضحت والدة الفتاة أن السبب من وجهة نظرها " تافه" و أن السبب الحقيقي الذي اكتشفته فيما بعد أن زوج ابنتها كان على علاقة بفتاة أخرى،  كان يحاول الهروب من تلك الزيجة بأي طريقة ليتزوج من تلك الفتاة.
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