مبروك عطية: أعشق تراب بلدي.. وأكبر قصيدة كتبتها كانت عن مصر.. فيديو

علّق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على تحريف تصريحاته عن هدم المساجد وقانون التصالح، قائلا "مجبتش سيرة قانون التصالح في كلامي".





وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنني أعشق تراب بلدي، ومتيم بها، متابعا: "أطول قصيدة شعر في حياتي كلها كانت عن مصر، حينما سافرت معارا من الأزهر إلى السعودية عام 1990.





وقال عطية في القصيدة:

أتذكرني أم سوف تنساني.. إذا طواني النوى في بعدك الجاني

وروحت تبحث عن قلب تعانقه .. وتشتهي نبضة من صدري الحاني

فأنت هذا الذي أعددت راحلة.. وليت مرتحلا فجرت احزاني

قلت اسمعي الصوت من شعر أكابده .. لولاه ما كنت في الدنيا بإنسان

فإنني صفحة للناس تقرأها.. في أول السطر مصر الخير عنواني

كأني حبة من رملها نبتت.. أو أنني رملة في سد أسوان





وأشار إلى أن لا يوجد عاقل في الدنيا يبتغي الحياة، يعمل ما يسمى بالقص واللصق لإثارة الفتن.