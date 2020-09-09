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برلماني: المشروعات الجديدة توفر فرص عمل جديدة باستمرار.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:36 ص
الرلمان
الرلمان
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البهي عمرو
قال حسن محمد السيد، عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد توافر فرص عمل كثيرة، موضحًا أن المشروعات التى تقوم بها الدولة تتيح فرص العمل.

وأضاف حسن محمد السيد خلال حواره ببرنامج " نبض مصر" تقديم الإعلامي هشام البقلي، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الدولة الآن مستقرة، وتم إنشاء 14 تجمعًا صناعيًا من بورسعيد لـ أسوان، وتم إنشاء مزارع من خلال القوات المسلحة على مساحة 1.5 مليون فدان.

ولفت حسن محمد السيد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا بـ القطاع الزراعي،  والجميع لاحظ زيادة المخصصات لـ مشروعات البتلو لـ 2 مليار جنيه.

وأوضح حسن محمد السيد، أن أى شخص يتقدم لوزير الزراعة بأى طلب بخصوص مشروع؛ تتم الموافقة عليه.
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