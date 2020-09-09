حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9/9 /2020 اكتشف ما يخبئ لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9-9- 2020.

إذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئ لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

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الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

عاطفيا: تشعر باستقرار نفسي وتمدك الأفلاك بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.





الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك بدراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي دراسة متأنية. عاطفيا وعائليا: فينوس في مربع برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا. عاطفيا: اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب لتحقق التفاهم مع الطرف الآخر.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك. مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تنظم جهودك وتعتني بصحتك واعمل في صمت وتجنب الزهو بنفسك.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة. مهنيا: اليوم تساعدك الأفلاك على القيام بنشاطات ممتعة وتحصل على الدعم بسهولة.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك. مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك ناجحا وقادرا على تحقيق مكاسب. عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا. عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تخطط جيدا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه. مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوط أنت في غنى عنها.. انتبه أيضا لحقوقك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وعائليا: القمر بمنزلك السادس قد يلقى على عاتقك اليوم مسئوليات ومع ذلك تنظم جهودك جيدا وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به. عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ ويعدك ذلك بقضاء أوقات ممتعة.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب يعدك بالحب وبالمشاعر الحلوة والإيجابية. مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء والأصدقاء من حولك.





الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيًا وماليًا: الشمس في مواجهة برجك وعليك بالتماسك أمام العقبات لتتغلب عليها وانتبه لحقوقك ولا تغامر في قراراتك. عاطفيًا وعائليًا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.







