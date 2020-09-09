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رياضة

أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:47 ص
أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور
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حسام الحارتي
كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، كواليس اجتماع الأندية الثمانية المشاركة في نصف نهائي أفريقيا بدوري الأبطال والكونفيدرالية، مع لجنة الأندية لبحث تأجيل مباريات نصف النهائي .

وقال أمير مرتضي في تصريحات لفضائية "الزمالك"، تلقينا دعوة اجتماع الأندية مساء أمس الأول "الإثنين"، وكُلِّفتُ من مجلس الإدارة بحضور الاجتماع مع الـ 8 أندية في دوري الابطال والكونفيدرالية".

وأضاف: "مضمون الاجتماع كان بيخيَّرونا بين حاجة من اتنين، وهي لعب نصف النهائي بنفس التواريخ المحددة (ذهاب وعودة)، أو مقترح من الجامعة المغربية بتأجيل المباريات كلها، وخَدُوا تويت على الاقتراح المغربي ".

وأكد أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتعامل بحرفية شديدة من أجل مصلحة الفرق المغربية، متابعا:" التأجيل كان في صالحهم لان الدوري عندهم مرجعش وحالات كورونا مرتفعة". 

وأتم:" نادي الزمالك رفض وتمسك بلعب المباريات في موعدها وسألنا عن الهدف من التأجيل، هل هي الإصابات بكورونا؟، وعندنا في مصر أندية لديها إصابات، واتحاد الكرة لا يؤجل، وقلنا لا يوجد مبرر للاجتماع، وأبدينا اعتراضنا، وكذلك بيراميدز، تمسكوا بلعب المباريات في توقيتها، في شهري 9 و10". 

وواصل: "فوجئنا أن الأهلي كلف حنان الزيني، مدير اللوائح في القلعة الحمراء، لتسأل أكثر من مرة، وطلبت مهلة 10 دقائق، وتركت الإجتماع وقالت إن الأهلي موافق على التأجيل، وواضح إنها مش مختصة بالكورة أو الاتحاد الإفريقي".

واستطرد:" مش قادر أفهم المنطق، إن الأهلي مع إن الدوري يرجع، وكان أول فريق يرجع للتمرين، وفي نفس الوقت هو مع التأجيل!، وهل الكورونا بتختلف من مصر للمغرب؟ والموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي ولنادي بيراميدز. 
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