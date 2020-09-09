أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

وسألنا عن الهدف من التأجيل، هل هي الإصابات بكورونا؟، وعندنا في مصر أندية لديها إصابات

واستطرد:" مش قادر أفهم المنطق ، إن الأهلي مع إن الدوري يرجع ، وكان أول فريق يرجع للتمرين ، وفي نفس الوقت هو مع التأجيل!، وهل الكورونا بتختلف من مصر للمغرب؟ والموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي ولنادي بيراميدز.