بمشاركة ممثلي القنوات القبطية.. البابا تواضروس يترأس لقاء الميديا الثاني

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الثلاثاء، "لقاء الميديا الثاني" ، بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة ، والقنوات القبطية الأربعة (أغابي- C.T.V - ME sat- كوجي) إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.





وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا".





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وطرحت خلال اللقاء عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا " ، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات).





كما ناقش اللقاء "الخريطة الإعلامية في مصر وموقع الكنيسة فيها"، كما تم تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.





وقدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا ومنسق اللقاء تقريرًا عن اللقاء الأول الذي أقيم الشهر الماضي، ونوقش أيضًا خلال اللقاء مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الإعلامية الكنسية الجاري العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها كافة الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.





يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا، حيث سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الاجتماع الأسبوعى.