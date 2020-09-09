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تحمي الطلاب.. عوض تاج الدين: الاحتياطات الصحية لـ عودة المدارس مثالية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم، حريصة على حياة وسلامة الطلاب خلال الدراسة مثل أبنائهم تمامًا، مشيرًا إلى أنها خطة دقيقة تمت دراستها بعناية شديدة: "خطة مثالية ووقائية وعلينا أن نساعد في تنفيذها ".
 
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى، أن الوقاية واتباع التعليمات أقوى شيء في مواجهة فيروس كورونا ، مناشدًا الجميع عدم التخلي عن الإجراءات الصحية.

ونوه إلى أنه في حال التوصل إلى تطعيم ضد كورونا سيتطلب الأمر بعض الوقت حتى يكون متاحًا بشكل كامل للجميع، وتابع:" لن يكون قبل شتاء 2021".

وأكد "تاج الدين"، أن الدولة المصرية تتواصل مع جميع المؤسسات العالمية لتوفير نسبة مناسبة من لقاح كورونا.
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