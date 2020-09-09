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المستشار الطبي لمجلس الوزراء يتبنى حالة الطفلة ريماس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أعلن الإعلامى  وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، عن ان الدكتور حسام المصرى،المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أعلن عن تبنى حالة الطفلة ريماس، موجهًا له الشكر على سرعة التفاعل مع الحالة.
https://www.youtube.com/watch?v=RbqGZ0V8HfI

من جانبها قالت رودينا فهمى، والدة الطفلة ريماس، التي تناولت إحدى المواد الكاوية، إن الأطباء أكدوا أن حالة الطفلة خطرة، كونها مازالت تتقيأ دمًا عندما تتناول أي من السوائل، وتابعت:"بتجيب بلغم زى الدم من فمها".
https://www.youtube.com/watch?v=b9Xo372SjkQ

وأضافت والدة الطفلة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، أنه خلال إجازة مصيف للعائلة قام زوجها بصيانة أجهزة التكييف في المنزل، وكان هناك "رشاشة"، بها مادة كاوية، واثناء لعب ابنتى وأخيها قام برشها بهذه المادة في فمها، ما أسفر عن تردى حالة الطفلة الصحية.

وناشدت والدة الطفلة، الجميع بالحذر من مثل هذه المواد وإبعادها عن أيدى الأطفال، وتابعت: "أنا فور الحادثة قمت بوضع ماء بملح في فم ابنتى بعدما طلب زوجى منى ذلك، ولكن ذلك تسبب في زيادة سوء حالتها الطبية"، محذرة من اتباع الأقاويل التي يرددها البعض عند تعرض الأطفال لحوادث مماثلة.
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