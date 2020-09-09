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محافظ الشرقية: 150 ألف شخص لم يتقدموا بطلب التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، بلغ 59 ألف شخص، وهناك 250 ألف حالة مخالفة، وتمت إزالة 40 ألف مُخالفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك حوالى 150 ألف حالة لم يتقدموا بطلبات للتصالح.

ولفت إلى أن هناك معدلاً يوميًا يتم فى المحافظة؛ لرصد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، وفى الفترة الأخيرة، هناك إقبال كبير من المواطنين.

وأوضح أن المحافظة قامت بعمل تخفيضات على سعر المتر للتصالح، مُطالباً من المواطنين، الذهاب إلى المكاتب المخصصة لإتمام إجراءات التصالح.

وأشار إلى أن السكان الموجودين فى عقار وهو مخالف؛ عليهم التقدم للنيابة ببلاغ ضد صاحب العقار؛ وذلك منعًا من الإزالة.

وكشف عن أن آخر موعد للتصالح، هو يوم 30-9، وبعد ذلك سيتم اتخاذ بعض الإجراءات التي تصل للإزالة.

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