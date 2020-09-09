بإطلالة رياضية.. علا الفارس تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة سوداء ناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.
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وظهرت علا الفارس بإطلالة مميزة؛ مرتدية توب بنف كم باللون الأسود، وعليه جاكيت باللون الأسود وبنطال بنفس اللون مطبوع عليه كتابات باللون الأبيض، وعليه حقيبة وسط قامت بلفها حول خصرها باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت علا الفارس شعرها إلى الوراء بعمله "كحكة" بطريقة عشوائية وجذابة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز الغامق كأحمر شفاه.
وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع نظارة شمسية باللون الأسود.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: