بإطلالة رياضية.. علا الفارس تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية الأردنية

لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت

بإطلالة سوداء ناعمة،

وهو ما

دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في التعليقات.