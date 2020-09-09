AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالي: ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا خلال السنوات الماضية.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا عن مما كان عليه في السابق.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة"سي بي سي" الفضائية، أنه أصبح هناك تضاعف في عدد الأبحاث العلمية التي تنشر في المجلات العالمية المرموقة.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه منذ أواخر عام ٢٠١٦ كانت هناك ٦ جامعات مصرية فقط في التصنيف العالمي، وأصبحنا اليوم ٢٠ جامعة داخل التصنيف.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وجود الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية؛ جاء بفضل تطور البحث العلمي داخل الجامعات.

وأشار إلي أننا نسعى لإقرار عدة تشريعات لدعم البحث العلمي بما يدعم ملف التنمية والصناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"غير هادفة للربح".. وزير التعليم العالي : أنشأنا 4 جامعات جديدة ومئات الكليات خلال الفترة الأخيرة.. فيديو

%8.. عبد الغفار: الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع ..فيديو

غير هادفة للربح.. وزير التعليم العالي: أنشأنا 4 جامعات جديدة.. عبد الغفار: الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع

خالد عبد الغفار: 90 مليار جنيه استثمارات التعليم العالي.. والجامعات الدولية أكدت حجم الإنجاز العلمى فى مصر.. والبدء في إنشاء جامعة السويس و"بورسعيد الأهلية"

نائب رئيس جامعة حلوان : مستوى التعليم في الجامعات الأهلية "عالمي"

وزير التعليم العالي: دولة تمتلك 140 عالما بالخارج قادرة على حل كل مشاكلها

ترشيحاتنا

الأهلي يتقدم على الاتحاد 56-53 فى نهاية الفترة الثالثة بنهائي دوري سوبر السلة

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

فلافيو يوجه نصيحة لـ جيرالدو مع الأهلي.. تفاصيل

تصرف غريب.. طرد فتاة من المدرسة بسبب كثافة حواجبها

وزير التعليم يزف بشرى سارة للأيتام وأبناء الشهداء ..فيديو

أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماك القرش بدون زعانف.. استئصال أجزاء منها وهي حيَّة من أجل إعداد «شوربة صيني»

بـ جنيه واحد.. 5 أطعمة تعالج أنفلونزا المعدة

رسميا .. الإعلان عن هيونداي كونا وإن لاين الجديدة .. صور