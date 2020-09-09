وزير التعليم العالي: ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا خلال السنوات الماضية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرًا عن مما كان عليه في السابق.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة"سي بي سي" الفضائية، أنه أصبح هناك تضاعف في عدد الأبحاث العلمية التي تنشر في المجلات العالمية المرموقة.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه منذ أواخر عام ٢٠١٦ كانت هناك ٦ جامعات مصرية فقط في التصنيف العالمي، وأصبحنا اليوم ٢٠ جامعة داخل التصنيف.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وجود الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية؛ جاء بفضل تطور البحث العلمي داخل الجامعات.



