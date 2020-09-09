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مرأة

وداعًا للإحراج.. تخلصي من فراغات الشعر بمكونين من مطبخك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يستخدم الليمون في العلاجات المنزلية، خاصة أقنعة الوجه المنزلية، لفترة طويلة ويمكن أن يساعدك الليمون على تعزيز نمو الشعر ومحاربة فراغات الشعر.

الليمون لنمو الشعر..
تعد قشرة الرأس هي أحد الأسباب الرئيسية لتوقف نمو الشعر. يحتوي الليمون الحمضي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا تحافظ على البكتيريا المسببة لقشرة الرأس وتنظف فروة رأسك.


يعد الليمون غني بفيتامين C وحمض الستريك والفلافونويد والكالسيوم والمغنيسيوم والبكتين، وكلها تساعد على تحسين صحة الشعر وتعزيز نمو الشعر

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة المعروفة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن إنتاج الكولاجين في فروة الرأس بشكل أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الليمون على موازنة درجة الحموضة والتحكم في إنتاج الزيوت في فروة الرأس مما يخلق بيئة مثالية لنمو الشعر.


كيفية استخدام الليمون لنمو الشعر
1. شطف الرأس بعصير الليمون
هذا العلاج لمن يعانون من فروة الرأس الدهنية للغاية. مع الشطف النهائي لعصير الليمون ، يزيل هذا العلاج الأوساخ المتبقية والأوساخ من فروة الرأس ويحسن إنتاج الكولاجين لتعزيز نمو الشعر.

 عصير الليمون وماء جوز الهند
غني بالفيتامينات الأساسية والأحماض الأمينية ، يحتوي ماء جوز الهند على خصائص مضادة للأكسدة تمنع الضرر التأكسدي لفروة الرأس وتحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.

ماذا تحتاجين

ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة ماء جوز الهند
وسادة قطنية

طريقة الاستعمال

اخلطي عصير الليمون وماء جوز الهند في وعاء.
ضعي الخليط على فروة رأسك باستخدام قطعة قطن ودلكي فروة رأسك بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق.
اتركيه على فروة رأسك لمدة 20 دقيقة أخرى.
اغسلي شعرك بشامبو خفيف واتركيه يجف في الهواء.
كرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.
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