وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تخاطب الطبقة المتوسطة وغير هادفة للربح.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وتخاطب الطبقة المتوسطة.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة"سي بي سي" الفضائية، أن هناك منحًا دراسية للمتفوقين وغير القادرين داخل الجامعات الأهلية.





وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح،ولكن تطوير المنظومة التعليمية في مصر هي هدفنا.





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أننا نحاول أن نقوم بعمل نموذج تعليمي متميز، وبأقل التكاليف والمصروفات على أهالينا وأولادنا.



