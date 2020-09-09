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فن

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 15.5 مليون مشاهدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:33 ص
تامر حسني - محمود
تامر حسني - محمود العسيلي
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سعيد فراج
حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 15 مليونا و552 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
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