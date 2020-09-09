دراسة: فيروس كورونا خلق فرصا مهنية جديدة للنساء في بعض الدول

لا تزال معرفة العالم، ضئيلة ، عن ماهية فيروس كورونا "كوفيد-19"، كما أنه لا يزال لا يعرف ما التأثير طويل المدى للوباء ، والتداعيات الاقتصادية والنفسية المرتبطة به بعد.





ومع تفشي الوباء وحالة الذعر وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق، والتي وصلت حد إغلاق بلدانًا بأكملها، وجد عدد قياسي من البشر أنفسهم إما عاطلين عن العمل أو عاملين من المنازل، ولكنهم جميعا وجدوا متسعًا من الوقت للتأمل الذاتي، ويبدو أن الكثيرين منهم وجدوا هذه التجربة غير المسبوقة وقتًا مناسبًا لإحداث التغيير.





وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها إن 61% من النساء يخططن لإحداث تغييرات كبرى في مسيرتهن المهنية في فترة ما بعد وباء كورونا، أو حتى ما بعد الإغلاق، بحسب استطلاع واسع النطاق.





وتأثرت النساء عامة بالوباء بشكل متباين ، بالنظر إلى أنهن أكثر عرضة لأن يصبحن عاملين أساسيين وأن يتأثرن بالضغط المركب الناتج عن تحول الحياة المنزلية والأسرية بسرعة كبيرة. ومع ذلك، فقد أظهرت النساء أيضًا مرونة فريدة على مدار العام، حيث أن البلدان التي لديها قيادات نسائية كانت أفضل حالًا خلال الوباء بشكل عام.





ومع ذلك ، يمكن توضيح عمق تلك المرونة بشكل أفضل من خلال الاتجاهات الشخصية. فوفقًا لاستطلاع حديث أجرته شبكة النساء المحترفات "AllBright"؛ تخرج النساء من هذه الأوقات غير المسبوقة، مع تحول وظيفي في أذهانهن ، حيث تقوم واحدة من كل 4 نساء بتأسيس عملها الخاص في المستقبل، وأكثر من 60٪ يخططن لتغيير محوري كامل.





ووجد الاستطلاع ما يلي:





- ربع النساء اللاتي شملهن الاستطلاع يقمن بتأسيس أعمال تجارية جديدة.





- القطاعات الأكثر نموًا هي "الصحة واللياقة" و "النشر" لأصحاب الأعمال الجدد.





- أكثر من 61٪ من هؤلاء النساء يخططن لمحور وظيفي.





- يعتقد نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع، أن فيروس كورونا قد وفر لهن فرصًا مهنية جديدة على المدى الطويل.





وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قالت آنا جونز، الشريك المؤسس لشركة "أولبرايت" في بيان إنه "من المشجع أن نرى الأزمة تعمل كمحفز للتغيير الإيجابي حيث تتحدى العديد من النساء العناوين الرئيسية السلبية للأشهر القليلة الماضية ، من خلال اتخاذ خطوات لإنشاء أعمالهن الخاصة، وتمحور حياتهن المهنية، والبقاء متفائلين بشأن المستقبل".





وأضافت: "أبرزت نتائج الاستطلاع الذي أجريناه على أكثر من 800 عضو، أن العديد من النساء يستخدمن إحساسهن المتجدد بالمنظور والمرونة؛ لضمان أن تجربة الأشهر القليلة الماضية لن تعيقهن، وكمؤسسة؛ نساعدهن على القيام بذلك"ز