بـ كادريجان مشجر.. فرح على تتألق بإطلالة صيفية ناعمة
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
فرح علي
شاركت المذيعة فرح علي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورا لها، حيث ظهرت بإطلالة صيفية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن اعجابهم بأناقتها.
وعلقت فرح علي
بكتابة "كابشن" على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق .
وظهرت فرح علي
بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت تو باللون الأبيض واختارت عليه بنطال جينز هاي وسط ضيق باللون الأزرق، وارتدت عليهم كارديجان باللون الأبيض المشجر بالورود، مع حذاء كعب عالي باللون الأبيض.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية على تسريحة الويفي ، وقد تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت فرح على إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والكحل الأسودوالماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
وأكملت فرح على
إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين ناعمة باللون الفضي، وساعة يد بنفس اللون.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..