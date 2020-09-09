بـ كادريجان مشجر.. فرح على تتألق بإطلالة صيفية ناعمة

شاركت المذيعة

متابعيها

عبر

حسابها على إنستجرام،

صورا لها، حيث ظهرت

بإطلالة صيفية ساحرة

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن اعجابهم بأناقتها.





وعلقت بكتابة "كابشن" على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق . فرح علي بكتابة