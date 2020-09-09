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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة جوية تنقل 2700 راكب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الاربعاء، 30 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 2700 راكب.

وتشغل مصر للطيران إلى وجهات كل من " باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، امستردام، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي،  اسطنبول، و3 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، عمان، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ،  الغردقة،  ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، سوهاج، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 270‪0

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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