موجز السوشيال ميديا| نجوم الفن يواسون الشعب السوري.. شريف إكرامي يؤدي تدريبات في الجيم.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:قلبي عم يحترق.. جورج وسوف: متضامن مع سوريا بعد حرق الغاباتأعلن الفنان جورج وسوف عن تضامنه مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وكتب جورج وسوف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق.بـ فستان أسود.. نوال الزغبى بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهدبـ بفستان منقوش.. رولا سعد في إطلالة تبرز أنوثتهاحسين الشحات يستعرض مهاراته خلال تدريبات الأهلياللهم احفظ شعبها.. ليلى علوي تتضامن مع سوريا بعد حرق الغاباتأصالة تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات: لا فرحة تكتمل إن تألم وطنيشريف إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم.. شاهدببنطلون ممزق من الركبة.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة كاجوال مميزةفستان مطرز .. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهدماكياج جذاب.. راندا البحيري فى إطلالة بالأبيض والأسود على إنستجرام.. شاهد