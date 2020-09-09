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فن

موجز السوشيال ميديا| نجوم الفن يواسون الشعب السوري.. شريف إكرامي يؤدي تدريبات في الجيم.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:19 ص
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في سوريا
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محمد بدران
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:

قلبي عم يحترق.. جورج وسوف: متضامن مع سوريا بعد حرق الغابات
 
أعلن الفنان جورج وسوف عن تضامنه مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وكتب جورج وسوف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق.


بـ فستان أسود.. نوال الزغبى بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد


بـ بفستان منقوش.. رولا سعد في إطلالة تبرز أنوثتها


حسين الشحات يستعرض مهاراته خلال تدريبات الأهلي


اللهم احفظ شعبها.. ليلى علوي تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات


أصالة تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات: لا فرحة تكتمل إن تألم وطني


شريف إكرامي يؤدي تدريبات جري وجلسات في الجيم.. شاهد


ببنطلون ممزق من الركبة.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة كاجوال مميزة


فستان مطرز .. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد


ماكياج جذاب.. راندا البحيري فى إطلالة بالأبيض والأسود على إنستجرام.. شاهد
 
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