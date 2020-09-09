موجز السوشيال ميديا| نجوم الفن يواسون الشعب السوري.. شريف إكرامي يؤدي تدريبات في الجيم.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:

أعلن الفنان جورج وسوف عن تضامنه مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وكتب جورج وسوف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق.