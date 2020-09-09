حقوق عين شمس تواصل فتح باب تظلمات نتائج جميع الفرق الدراسية

تواصل كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) حتى الخميس الموافق 17 من سبتمبر الجاري.





وأضاف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الأربعة انتظام وانتساب مايو 2020.





وأشار إلي أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن، ولكن سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.



