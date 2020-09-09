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تعليم

حقوق عين شمس تواصل فتح باب تظلمات نتائج جميع الفرق الدراسية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تواصل كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث (العربية والفرنسية والإنجليزية) حتى الخميس الموافق 17 من سبتمبر الجاري.

وأضاف الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الأربعة انتظام وانتساب مايو 2020.

وأشار إلي أنه لم  يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن، ولكن سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.

وأكد عميد حقوق عين شمس  ان عملية التقييم  تتم عن طريق عدة شروط وهي، ألا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها؛ لا تزيد نسبة الاقتباس على 25%، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، و في حالة تشابه الأبحاث؛ يعرض الطالب أيضا نفسه لرسوب في المادة، وغيرها من الشروط التي سيتم التقييم من خلالها.
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