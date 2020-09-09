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رياضة

استعدادًا لـ قمة الأهلي.. الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الذي يقوده أحمد العجوز المدرب العام، والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، ومحمد حمص مدرب الفريق، معسكرا مغلقا، في فندق اللاعبين داخل مقر النادي، اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الأهلي، بعد غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ من عمر مسابقة الدوري العام.

وتأكد غياب  كل من باهر المحمدي وأحمد أيمن ومحمد هاشم ومحمد صادق  للإصابة.

ومن المقرر أن يخوض  الإسماعيلي، المران الأساسي للفريق مساء اليوم الأربعاء؛ استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
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