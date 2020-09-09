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مرأة

بدون كيماويات.. 3 طرق سريعة لطرد الحشرات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بـ 3 طرق سريعة يمكنك طرد الحشرات بدون استخدام الكيماويات والذى يسبب الإفراط فى استخدامها؛ في موت خلايا الدماغ، وإليك طرق بديلة للتخلص من الحشرات في المنزل وفقا لموقع "برايت سايد".

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1. استخدام  الزيوت العطرية

 بخاخات الزيوت العطرية لها تأثير طارد على البعوض والنمل والحشرات الأخرى وعليك إعادة تطبيق البخاخ كل ساعة ويجب أن يكون تركيزه 10٪ على الأقل وما يصل إلى 50٪.

2. حرق النباتات مثل الأوكالبتوس

 دخان النباتات المختلفة ، بما في ذلك الأوكالبتوس يعمل  كطارد جيد للحشرات.

3.  رش مزيج من الفلفل الحار والثوم والماء والصابون

 يستخدم رذاذ الفلفل الحار كرادع فعال للحشرات. عليك أن تكون حريصًا على عدم تطبيقه على أي شيء صالح للأكل وتجنب أي ملامسة لعينيك ويديك. يمكنك أيضًا مزجه مع الثوم وقليل من الصابون.

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