قبل قيادة الدراويش.. جماهير الإسماعيلي ترحب بـ ريكاردو.. صورة

تلقى المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو، الذي وصل إلى مصر منذ قليل ؛ تمهيدًا لقيادة الإسماعيلي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز، العديد من الرسائل والمباركات من جماهير الإسماعيلي ، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





ووصل "ريكاردو" ، رفقة مواطنه "رودلڤو مايا" مدرب الاحمال ، إلى الإسماعيلية؛ تمهيدًا للتعاقد رسميًا لقيادة الدراويش.





ومن المقرر أن يوقع البرازيلي هيرون ريكاردو، على عقود قيادة الدراويش لمدة عام ونصف العام.





وسبق أن قاد ريكاردو ، النادي الإسماعيلي ، عام ٢٠٠٨، ثم عام ٢٠١٤، قبل أن يعود لقيادة الدراويش للمرة الثالثة في تاريخه.



