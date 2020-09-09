مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو

مع انتشار الحوادث المريبة في مدينة نيويورك خلال الآونة الأخيرة والتي زاد على إثرها عدد دوريات الطوارئ في جميع الشوارع؛ وجَّه رجل، أمس ، لكمة قوية ، إلى وجه امرأة مُسنَّة ، أثناء مروره بجوارها على الرصيف راكبًا دراجته.





ووقع الحادث- الذي تم تصويره بواسطة كاميرات المراقبة- أمام محطة إطفاء تابعة لقيادة الدفاع الوطني؛ مما دفع بـ4 رجال طوارئ إلى الخروج مسرعين لمطاردة الرجل.





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وكانت العجوز البالغة من العمر 60 عامًا تسير في شارع هانكوك بقسم بيدفورد-ستايفسانت في بروكلين، عندما اقترب منها رجل على دراجة، يسير في الاتجاه المعاكس.





وفجأة انحرف الرجل على الرصيف، ووجه لكمة عنيفة للعجوز في وجهها؛ فسقطت على الرصيف، وخرج رجال الإطفاء مسرعين خلفه حتى أمسكوا به وأوقفوه لحين حضور الشرطة.





وأثناء محاصرة رجال الإطفاء للمشتبه به؛ قام الرجل الغريب بتوجيه لكمة لرجل إطفاء يبلغ من العمر 29 عامًا ، في عينه، مما تسبب في كدمات وتورم له، كما أصيبت المرأة بجرح في الفم ، وتم نقلها للمستشفى.





وحددت إدارة شرطة نيويورك، هوية المشتبه به ، ويدعى "دانيال بيجز" 53 عامًا، لديه 18 اعتقالًا سابقًا ، بتهم مختلفة، منها "الاعتداء ، والسرقة"، ويحاول المحققون تحديد الدافع وراء هجومه على العجوز.



