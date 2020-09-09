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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، عدة مواجهات مهمة في الدوري السعودي، أبرزها؛ لقاء الهلال مع الشباب، والذي يترقبه عدد كبير من المتابعين.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 9 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم

الهلال × الشباب – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD       

ضمك × الفتح – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 6 HD

العدالة × الاتحاد – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 4 HD       

النصر × الاتفاق – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 2 HD       

الحزم × الوحدة – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 7 HD

الفيصلى × أبها – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 8 HD

الأهلى × الرائد – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 3 HD

التعاون × الفيحاء - السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 5 HD
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

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