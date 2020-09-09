جالسة على نفس الكرسي لمدة سنة.. إهمال عجوز من ذوي الإعاقة حتى وفاتها متعفنة بأستراليا.. صور

أثارت قضية إهمال عجوز مصابة بالشلل حتى الموت، الرأي العام الأسترالي؛ بعدما تركها ممرض الرعاية ، لتتعفن في مكانها.





وتوفيت العجوز «آن ماري سميث» ، البالغة من العمر 54 عامًا، المصابة بالشلل الدماغي نتيجة لتعرضها لصدمة إنتانية، وفشل العديد من الأعضاء بجسدها، بالإضافة إلى تقرحات الضغط الشديدة ، وسوء التغذية.





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وفتَّش فريق من محققي فرقة الجرائم الكبرى بمكتب Integrity Care SA في إدواردز تاون، جنوب مدينة أديلايد الأسترالية، للبحث عن أدلة تثبت الإهمال، واعتقلت «روزماري مايوني» 69 عاما، مقدمة الرعاية لها في منزل هيكتورفيل، ووجهت لها تهمة القتل العمد.





تبين أن السيدة «سميث» في مستشفى أديليد الملكي ويعتقد أنها تعرضت للإهمال الشديد لمدة عام قبل وفاتها، وقد عاشت العجوز البالغة من العمر 54 عامًا بمفردها في ظروف قذرة بمنزلها، واعتمدت على مقدمي الرعاية بموجب خطة التأمين الوطنية للإعاقة لرعايتها.



