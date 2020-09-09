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مرأة

طريقة عمل مربي التين المجففة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
طريقة عمل مربي التين
طريقة عمل مربي التين المجففة
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل مربي التين المجففة، بمذاق لا يقاوم وطريقة سهلة.

مقادير مربي التين:

كيلو من ثمار التين الناضج. 

طريقة عمل مربى التين. 

اغسلي ثمار التين في وعاء جيدًا، ثم أحضري وعاء وضعي به تلك الثمار والسكر وعصير الليمون على نار متوسطة، مع تقليبها باستمرار، ثم تغطى مربى التين وتطهى على نار خفيفة لمدة ساعة مع التقليب من وقت لآخر.

أطفئي الموقد عندما يصبح هذا الخليط سميكا، وقومي بإحضار البرطمانات الزجاجية التي سوف توضع بها مربى التين وتعقيمها بالماء المغلي، ثم قومي بتصفيتها جيدًا من الماء حتى تجف ليتم وضع مربى التين بها، ثم نظفي حوافها من آثار المربى بمنشفة ورقية جافة وقومي بغلقها بغطاء محكم بطريقة جيدة واتركيها لتبرد بتلك البرطمانات في مكان بارد وجاف.

يمكن تقديمها مع الخبز المحمص أو خلطها مع الزبادي وتناولها على وجبة الفطور أو تقديمها على طبق الجبن مع بعض المقبلات. 

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