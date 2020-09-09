المكسيك تسجل 5351 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5 آلاف و351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 703 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكيةـ اليوم الأربعاء - أنه بهذه الإحصائية الجديدةـ يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 642 ألفا و860، وإجمالي الوفيات 68 ألفا و484 شخص.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.