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أخبار العالم

المكسيك تسجل 5351 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
المكسيك
المكسيك
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5 آلاف و351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 703 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكيةـ اليوم الأربعاء - أنه بهذه الإحصائية الجديدةـ يصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 642 ألفا و860، وإجمالي الوفيات 68 ألفا و484 شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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