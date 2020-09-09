التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر.. تحرك عربي لإغاثة السودان.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر تحديد تاريخ التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل؛ عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، كما اهتمت الصحف بالفيضانات في السودان، واستمرار الحوار الليبي في المغرب للوصول إلى مخرج من الأزمة.





وأبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإعلان عن التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، في 15 سبتمبر، بواشنطن.





ومن المقرر أن يتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين، إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر الجاري، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ للمشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.





واهتمت الصحف- وعلى رأسها "البيان"- بالاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لمؤسسات العمل العربي المشترك، لدعم السودان، معلنة اعتزامها إرسال طائرة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.





وأوضحت الصحيفة أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات بالجامعة العربية لمتابعة تطورات الأوضاع وتنسيق الغوث العربي المقدم إلى الخرطوم، فضلًا عن الاتفاق على أن تكون المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي ممثل الجامعة وآلية استقبال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وتقديم الدعم المالي للمتضررين وصغار المزارعين.





وأشارت إلى وصول 3 طائرات مصرية محملة بالمواد الإغاثية إلى الخرطوم ضمن الجسر الجوي المصري.





وواصل نهر النيل اجتياح المزيد من المناطق في الخرطوم وولايات أخرى، فيما لا يزال آلاف المتضررين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في ظل أوضاع صعبة تنذر بكارثة صحية.





وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، مشيرة إلى تأثّر 1269 أسرة، وانهيار 904 منازل جزئيًا و247 منزلًا انهيارًا كليًا و20 مرفقًا حكوميًا، ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات.





كما اهتمت الصحيفة ذاتها، بانتهاء جلسات الحوار الليبي في المغرب، أمس، على أن تستأنف، غدا الخميس، مشيرة إلى تأكيد حكومة الوفاق أن الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبناء.





ونقلت عن أحمد نجم ممثل حكومة الوفاق في المحادثات، تأكيده، تحقيق تفاهمات مهمة، تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء الانقسام المؤسساتي، إلا أن ملف تقاسم المناصب السياسية؛ يقف حجر عثرة أمام الحوار الليبي، فيما يشكك مراقبون، في التوصّل إلى نتائج فعلية حول ملامح السلطة المركزية.





وأشارت "البيان" إلى وجود د خلافات حادة في ظل إصرار وفد مجلس الدولة الاستشاري على تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، الأمر الذي يرفضه وفد مجلس النواب.





وأوضحت، بحسب مصادرها، أن وفد مجلس الدولة يرفض نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى سرت، التي تقترحها أطراف دولية عاصمة مؤقتة منزوعة السلاح.





جاء ذلك وسط أنباء عن احتمال تعيين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، رئيسًا للمجلس الرئاسي، بدلًا من فايز السراج، بنائبين، يمثل أحدهما غرب ليبيا، فيما يمثّل الثاني الجنوب، بينما تؤول رئاسة الحكومة إلى فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق.





بدورها، أبرزت "الاتحاد" اندلاع حرائق ضخمة داخل وحول مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، ليل الثلاثاء الأربعاء، حيث أجْلَت السلطات ، معظم الأشخاص من المخيم الذي اشتعلت النيران فيه بالكامل تقريبا.





وتسببت رياح قوية بسرعة 60 كيلومترا في الساعة في تأجيج الحرائق.





وأفادت منظمات إغاثية ومتطوعون في الموقع بأن بعض مسارات الهروب للأشخاص قطعتها ألسنة اللهب والأدخنة.





ودوليا، اهتمت الصحف بتأكيد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء.





وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.



